Vier Personen im Spital nach Wohnungsbrand

Beim Brand in Sitten standen 25 Feuerwehrleute sowie Angehörige der Rettungsdienste und der Polizei im Einsatz. (Symbolbild). © KEYSTONE/SEDRIK NEMETH

In der Walliser Gemeinde Sitten hat es am Montagabend in einer Wohnung gebrannt. Eine vierköpfige Familie wurde laut Polizei in ein Spital eingeliefert. Betroffen waren zwei Erwachsene und zwei Kinder.