Vier Personen mussten nach Hausbrand in St. Gallen ins Spital

Nächtlicher Brand an der Sonnenstrasse in St. Gallen: Wegen des dichten Rauchs aus der brennenden Wohnung im ersten Stock flüchteten mehrere Bewohner unter das Dach des Hauses. © Kantonspolizei St. Gallen

Ein Brand hat in der Nacht auf Dienstag ein Mehrfamilienhaus in St. Gallen unbewohnbar gemacht. Fünf Menschen wurden evakuiert, vier davon wurden wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung vorübergehend in ein Spital gebracht. Die Brandursache ist unklar.Das Feuer brach vor 1.