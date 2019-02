Vier Schweizer Mehrkampf-Rekorde an einem Tag

Neuer Rekord, aber dennoch Verbesserungspotenzial: Mehrkämpferin Géraldine Ruckstuhl © KEYSTONE/WALTER BIERI

An der Hallen-SM im Mehrkampf in Magglingen glänzen Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron), Annik Kälin (AJ TV Landquart) und Finley Gaio (SC Liestal) mit Schweizer Rekorden.Als Topfavoritin in den Fünfkampf gestartet, wurde Géraldine Ruckstuhl ihrer Rolle als Favoritin vollauf gerecht.