Vier deutsche Skitourenfahrer in Fieschertal von Lawine getötet

Eine Lawine im Gebiet der Grünhornlücke im Kanton Wallis hat vier Tote gefordert. © Keystone

Beim schwersten Lawinenunglück in der Schweiz seit einem Jahr sind am Freitag im Gebiet der Grünhornlücke in der Gemeinde Fieschertal VS vier deutsche Skitourengänger ums Leben gekommen. Die Zahl der Lawinentoten steigt damit in diesem Winter auf 19.