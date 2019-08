Vier Tote bei Bergunfällen

Gleich vier Personen sind am Wochenende in den Bergen gestorben: eine 30-jährige Alpinistin in Vicosoprano GR, ein 66-jähriger Wanderer in Roveredo GR und zwei Alpinisten beim Aufstieg zum Dent Blanche VS. (Symbolbild Roveredo) © Kantonspolizei Graubünden

Am Wochenende sind vier Personen bei Bergunfällen in der Schweiz gestorben – eine 30-jährige Alpinistin bei der Besteigung der Fiamma in Vicosoprano GR, ein 66-jähriger Wanderer in Roveredo GR und zwei Alpinisten beim Aufstieg zur Dent Blanche VS.