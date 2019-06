In einem Hotel in Darwin wurden mehrere Menschen erschossen. © KEYSTONE/EPA AAP/MICHAEL FRANCHI

In einem Hotel im Norden Australiens sind mindestens vier Menschen erschossen worden. Zwei weitere wurden bei dem Vorfall in der Stadt Darwin verletzt, wie australischen Medien am Dienstag berichteten. Die Polizei habe noch am Abend (Ortszeit) einen 45-Jährigen festgenommen, hiess es.