Vier Verletzte nach Selbstunfall

Der 18-jährige Mann fuhr mit seinem Auto und seinen drei Mitfahrern von Goldingen in Richtung Bürg. Höhe Schwärzi verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und gerit auf die Gegenfahrbahn. Das Auto knallte in die rechte Leitplanke, der Fahrer korrigierte sein Auto nach rechts und überquerte die gesamte Fahrbahn sowie das Trottoir. Das Fahrzeug geriet gegen das Wiesenbord und überschlug sich. Es rutschte auf dem Dach liegend rund 25 Meter weiter und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Alle vier Männer wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Am Auto entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der Drittschaden beträgt ebenfalls mehrere tausend Franken.

(Kapo SG/red.)