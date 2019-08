Vier weitere Schweizer Boote in den WM-Halbfinals

Jeannine Gmelin gehört an der WM zu den Schweizern, die den Halbfinal erreichten (Archiv) © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Nach dem Vierer-ohne haben sich am Mittwoch vier weitere Schweizer Boote an der WM in Linz-Ottensheim für die Halbfinals der Top 12 qualifiziert, drei davon in olympischen Disziplinen.