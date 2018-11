Vierte Bieler Niederlage in Serie – Zug Leader

Biels Jason Fuchs versucht mit einem Buebetrickli, Zug-Hüter Tobias Stephan zu bezwingen © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Der EV Zug wendet in Biel im letzten Drittel ein 1:2 in ein 3:2 und ist neuer Leader der National League. Für die Seeländer ist es die vierte Niederlage in Serie.Die Zuger zeigten sich von der ärgerlichen 3:4-Heimniederlage am Freitag gegen Bern gut erholt.