Vilotic verlängert um ein weiteres Jahr

In der kommenden Saison kann der FC St.Gallen weiterhin auf die Dienste Milan Vilotics zählen: Der 1,90 Meter grosse Serbe hat seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2020 erneuert, mit Option auf Verlängerung. Der Innenverteidiger war zu Beginn dieser Spielzeit von GC zu den Ostschweizern gewechselt. In der Saison 2018/19 kam er zu 18 Einsätzen in Peter Zeidlers Team.

«Wir sind froh, dass wir den Vertrag mit Milan Vilotic verlängern konnten. Er hat in der Rückrunde unter Beweis gestellt, dass er ein wichtiger Spieler für den FCSG ist», kommentiert FCSG-Präsident Matthias Hüppi die Vertragsverlängerung. Dank seiner langjährigen Super-League-Erfahrung und seiner Routine verleihe Vilotic der Defensive Stabilität. «Darauf setzen wir auch in der nächsten Saison.»

Fakten zu Milan Vilotic Geburtsdatum: 21.10.1986

Geburtsort: Belgrad

Nationalität: Serbien

Grösse: 1,90 Meter

Bisherige Vereine: Cukaricki (SRB), Roter Stern (SRB), Grasshopper Club Zürich, BSC Young Boys, Grasshopper Club Zürich

