Vincent Gross gross in den Charts

«Möwengold» heisst das zweite Album von Vincent Gross. «Alles Gute kommt von oben», erklärte er in Interviews die Auswahl des originellen Albumtitels und die Volksweisheit scheint zu stimmen. Denn mit dem sensationellen Einstieg auf Platz 2 der offiziellen Album-Charts in der Schweiz und einem ebenso starken Rang 11 in Deutschland geht es in der Karriere des sympathischen 21-jährigen Sängers weiter steil nach oben.

Markus Hartmann (Vice President Ariola & RCA GSA): „Vincent ist einer unserer vielversprechenden Newcomer, er hat ein starkes Album gemacht, ist unglaublich fleissig und sehr nah an seinen Fans dran. Es ist schön zu sehen, dass dies mit einem guten Chartentry belohnt wird.“

Mit ein Grund hierfür war sicher auch der Erfolg der ersten Single «Dieser Beat», mit der er in den Deutschen Airplay Charts Konservativ-Pop mit Platz 2 über mehrere Wochen hinweg seine bis dato beste Platzierung einfahren konnte. Daran anknüpfen wird nun die zweite Single „Nordlichter“. Dieser Song ist eigentlich schon mehr ein Popsong als ein Schlager und sicher einer der stärksten Titel auf dem Album, der das Zeug hat die Zukunft des modernen Schlagers einzuläuten. Das ist auch live wahrzunehmen, wenn Vincent den Song allein mit der Gitarre und seiner Loop Station vorträgt. Vincent steht auch in dieser Hinsicht ohne Frage für eine ganz neue Generation des Schlagerkünstlers!

Das von Felix Gauder produzierte Album überzeugt mit einer gelungenen Mischung aus Pop, Dance und Schlager und repräsentiert die Zukunft des modernen Popschlagers mustergültig. Mit einigen seiner neuen Songs aus „Möwengold“ konnte Vincent schon im April 2018 im Vorprogramm von Maite Kelly auf ihrer Tournee punkten. Dort performte er neben seinen Songs vom Debütalbum auch die ersten neuen Titel. Die Fans waren total begeistert und feierten mit Vincent eine große Party. Das volle Programm kommt dann zu seiner 18 Termine umfassenden «Möwengold» -Tournee ab dem 02. November 2018 nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz führen wird. Bis dahin wird er bis weit in den Herbst hinein nicht nur seine Fans bei zahlreichen Festival-Auftritten mit seinen frischen Songs begeistern.