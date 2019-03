Vincenz-Stauffacher tritt erneut an

Mit 25’071 Stimmen lag Susanne Vincenz-Stauffacher an zweiter Stelle im ersten Wahlgang für den freigewordenen Ständeratssitz von Karin Keller-Sutter. Am meisten Stimmen holte Beni Würth (CVP). Der 51-Jährige machte 37’613 Stimmen.

Die Parteileitung der FDP hat einstimmig beschlossen, im zweiten Wahlgang wieder auf Susanne Vincenz-Stauffacher zu setzen. Die 52-Jährige habe sich ebenfalls dazu bereit erklärt. «Die St.Galler Bevölkerung hat unser Engagement im Wahlkampf honoriert. Wir wollen der Stimmbevölkerung eine echte Auswahl bieten – auch im zweiten Wahlgang», sagt Kantonalpräsident Raphael Frei.

Frei: «Die Medien bezeichnen Beni Würth als Favoriten – Fakt ist aber: 60’230 Menschen haben ihn nicht gewählt. Unser Potenzial liegt in der höheren Wahlbeteiligung, hier wollen wir ansetzen.»

Der zweite Wahlgang findet am 19. Mai statt. Ebenfalls antreten werden SVP-Mann Mike Egger – was die Partei ebenfalls am Dienstag bekannt gab – und CVP-Kandidat Beni Würth, der als Favorit gilt.

(red.)