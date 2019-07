Viola Amherd lässt das Sponsoring im VBS untersuchen

Gesponserter Anlass: "100 Jahre Flugplatz Dübendorf" im Juni 2014. VBS-Chefin Viola Amherd lässt das Sponsoring in ihrem Departement untersuchen. © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Verteidigungsministerin Viola Amherd lässt das Sponsoring in ihrem Departement untersuchen. Ungewollte fremde Einflussnahme soll auf jeden Fall vermieden werden. Wie heikel Sponsoring sein kann, zeigt der Fall von Philip Morris am Schweizer Pavillon in Dubai.