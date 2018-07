Weitere Rücktritte wegen Brexit-Streit

Die Vize-Vorsitzenden der konservativen Partei, Ben Bradley und Maria Caulfield, haben ihren Rücktritt angekündigt. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Grossbritanniens Premierministerin Theresa May verliert in der Regierungskrise wegen des geplanten EU-Austritts weiter an Zustimmung aus den eigenen Reihen. Am Dienstag kündigten zwei weitere Politiker ihren Rücktritt an.