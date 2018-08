Vize-Weltmeister aus Gossau

Die Hiphop-Tanzgruppe «La Fam» erreichte an der WM in Glasgow den zehnten Platz. © zVg

«La Fam», die Hip-Hop-Tanzgruppe aus St.Gallen, nahm an der Tanzweltmeisterschaft in Glasgow teil und landete auf dem zehnten Platz. In den Ü18 Solo konnte «La Fam»-Mitglied Robin Waldburger aus Gossau sogar noch einen oben drauf setzen – er wurde Vize-Weltmeister.