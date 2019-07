Stefanie Vögele verliert in Palermo nach vergebenen Satzbällen © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Stefanie Vögele wartet weiter seit April auf ein Erfolgserlebnis auf gehobener Turnierstufe. Eine Woche nach dem frühen Aus in Lausanne scheitert die Aargauerin auch in Palermo in der Startrunde.