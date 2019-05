Volkswagen bleibt auf Kurs

Der Volkswagenkonzern hat einen tieferen Betriebsgewinn verbucht: Autos warten auf den Export (Archivbild). © KEYSTONE/EPA/DAVID HECKER

Volkswagen hat wegen der schwächeren Autokonjunktur zu Jahresbeginn einen Gewinnrückgang verbucht. Der Betriebsgewinn sank in den ersten drei Monaten binnen Jahresfrist um sieben Prozent auf 3,9 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte.