Volkswagen gibt Vollgas Richtung E-Mobilität

Volkswagen gibt Vollgas bei der E-Mobilität und bringt noch mehr Elektroautos auf den Markt. (Archiv) © KEYSTONE/AP/MARKUS SCHREIBER

Volkswagen forciert den Umstieg in die Elektromobilität schon, bevor er richtig begonnen hat. Der Autokonzern kündigte am Dienstag an, binnen zehn Jahren 22 Millionen batteriegetriebene Fahrzeuge auf den neuen Elektroplattformen zu bauen.