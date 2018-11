VW rechnet in China mit anhaltender Marktschwäche

Nach Ansicht des VW-Konzern wird sich der Automobilabsatz in China nicht so schnell erholen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARKUS SCHREIBER

Der grösste Automarkt der Welt könnte in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten schrumpfen. Volkswagen will trotzdem ein Plus schaffen. Sind die goldenen Zeiten in Fernost erstmal vorbei?