Volkswagen streicht bis zu 7000 Stellen

VW verschärft sein Sparprogramm und baut bis zu 7000 Arbeitsplärte ab. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ERIK SCHELZIG

Volkswagen will bei seiner Kernmarke VW Pkw in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 5000 bis 7000 Stellen streichen. Die Schritte seien nötig, um «auch in der Zeit nach 2020» zu bestehen.