Volvo ruft auf in der Schweiz Autos zurück

Der schwedische Autobauer ruft über 200'000 Fahrzeuge wegen Probleme bei der Kraftstoffzufuhr in die Garagen zurück. Von der Rückrufaktion sind auch Volvo-Besitzer in der Schweiz betroffen.(Archivbild) © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Der schwedische Autobauer Volvo Cars ruft 219’000 Autos in die Garagen zurück. Vom Rückruf sind auch Volvo-Besitzer in der Schweiz betroffen. Insgesamt geht es hierzulande um 2’480 Fahrzeuge, wie Volvo auf Anfrage am Mittwoch erklärte.