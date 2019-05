Vom Handicap zur Leidenschaft

Wollen auf grosse Tournee: die Mitglieder des St.Galler Komiktheaters. © zVg

Wer gerne tanzt, musiziert und schauspielert, ist in dieser Theatergruppe richtig: Das «Komiktheater St.Gallen» ist das aussergewöhnlichste Theater der Ostschweiz. Es verwandelt Schwäche in Talent. Nun will das Theater auf Tournee gehen und sucht dafür Unterstützung.