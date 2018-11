Von Affen geklautes Baby gestorben

In Indien leben rund 50 Millionen Affen, der Verlust ihres natürlichen Lebensraums lässt sie immer weiter in die Städte vordringen. (Archivbild) © Keystone/EPA/JAIPAL SINGH

Ein Baby ist in Indien von einem Affen geraubt worden und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei der Taj-Mahal-Stadt Agra am Donnerstag mitteilte, riss der Rhesusaffe den zwölf Tage alten Knaben am Montagabend aus den Armen seiner Mutter.