Von Auto erfasst: Fussgängerin verstorben

Die Kollision zwischen dem Auto und der Fussgängerin war nicht abzuwenden. © Kapo SG

Eine 67-jährige Fussgängerin wurde am Freitagabend in Rebstein von einem Auto erfasst. Nun teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit, dass die Rheintalerin am Wochenende ihren Verletzungen erlegen sei.