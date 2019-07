Von der Leyen will rasches Klimagesetz

Ursula von der Leyen hat am Dienstag vor dem EU-Parlament in Strassburg in ihrer Bewerbungsrede für den Posten der EU-Kommissionspräsidentin versprochen, die Werte der Gemeinschaft zu verteidigen. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Ursula von der Leyen hat am Dienstagmorgen in ihrer Bewerbungsrede im EU-Parlament die Verteidigung des europäischen Lebensstils gefordert. Die deutsche Politikerin will neue EU-Kommissionspräsidentin werden.