Zu Ferienbeginn wartet die Geduldsprobe im Gotthard-Stau

Stau zu Ferienbeginn auf der Autobahn A2 am Gotthard. (Archivbild) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

In vielen Schweizer Kantonen und in mehreren Nachbarländern haben am Wochenende die Sommerferien begonnen. Das zeigt sich auf den Strassen: Nördlich des Gotthardtunnels auf der A2 standen die Fahrzeuge am Samstagvormittag auf 12 Kilometern und mehr.