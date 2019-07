Vor Flug nach Zürich: Angreifer erbeuten Edelmetalle in São Paulo

Die acht maskierten Angreifer gaben sich als Polizisten aus und überfielen am Donnerstag eine Lagerhalle am Flughafen Guarulhos, wie der Flughafenbetreiber mitteilte. Bei dem Überfall am helllichten Tag seien keine Schüsse abgegeben worden, niemand sei verletzt worden.

Medienberichten zufolge beträgt der Wert der Beute rund 30 Millionen Dollar. Der Flughafenbetreiber bestätigte dies nicht.

Im Sender TV Globo veröffentlichte Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, dass die Räuber goldene Aufkleber auf ihre schwarzen Fahrzeuge geklebt hatten – ähnlich wie jene der brasilianischen Bundespolizei. Ausserdem trugen sie auf ihren Kleidern Aufschriften, die ebenfalls jenen der Bundespolizei ähneln.

Die Zeitung «O Globo» berichtete, die Bande habe am Vorabend einen Logistik-Verantwortlichen sowie dessen Familie als Geiseln gekommen, um herauszufinden, wo sich die Edelmetalle befanden. Die Polizei fahndete am Donnerstag nach den Tätern. Der Flughafen Guarulhos ist der grösste Airport des südamerikanischen Landes.

(SDA)