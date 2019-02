Gute Sicht auf abendlichen «Supermond»

Durch seine relativ grosse Nähe zur Erde wirkt der Vollmond derzeit grösser als sonst. © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Am Dienstagabend geht der grösste Vollmond dieses Jahres auf: Der Erdtrabant befindet sich in der grössten Nähe zur Erde in diesem Jahr. Die Wetterprognose verspricht vielerorts freie Sicht auf den monderleuchteten Himmel.