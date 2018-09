Vorerst keine Einigung im «Jakobsmuschel-Krieg»

Franzosen versuchen, die Konkurrenz aus Grossbritannien mit rabiaten Mitteln davon abzuhalten, vor der Küste der Normandie Jakobsmuscheln zu fangen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/LIONEL CIRONNEAU

In der Auseinandersetzung um den Fang von Jakobsmuscheln im Ärmelkanal haben sich britische und französische Fischer vorerst nicht einigt. Ein Treffen beider Seiten am Freitag in Paris sei ohne Ergebnis geblieben.