81-jährige Lenkerin schwer verletzt

Eine 81-jährige Lenkerin eines Kleinwagens ist bei einer Kollision in Kölliken AG am Sonntag schwer verletzt. Ihr 85-jähriger Ehemann erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Die Lenkerin hatte das Vortrittsrecht missachtet.