R. Kelly muss in Haft bleiben

Muss nach neuen Vorwürfen in Haft bleiben: Der Sänger R. Kelly, hier bei einer früheren Anhörung in Chicago. © KEYSTONE/AP/AMR ALFIKY

Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte amerikanische Sänger R. Kelly muss nach erneuten Vorwürfen vorerst in Haft bleiben. Ein Richter in Chicago lehnte es am Dienstag ab, den Musiker («I Believe I Can Fly») gegen Kaution freizulassen.