Wird präsentiert von:

Wer hat das hässlichste Tattoo im FM1-Land? Potenzial haben viele, gewinnen kann nur jemand. Über hundert Leute haben mitgemacht, sechs sind in der Endrunde und ihr könnt jetzt entscheiden, wer das Cover Up am nötigsten hat.

Barbara aus Eschenbach

Sarah aus Engelburg

Nadine aus Ebnat-Kappel

Daniela aus St. Gallen

René aus Neukirch an der Thur