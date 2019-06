Vote jetzt fürs gemütlichste Wohnzimmer

Wird präsentiert von:

Farbig, tausende von Kissen oder doch schlicht und modern? Ihr habt uns einen exklusiven Einblick in euer Wohnzimmer gewährt und gezeigt an welchem Ort ihr euch am wohlsten fühlt. Jetzt geht es darum abzustimmen, welches Wohnzimmer das gemütlichste in der Ostschweiz ist.

Votet jetzt für euer Lieblingswohnzimmer. Der Gewinnerin oder dem Gewinner winkt ein Einrichtungsgutschein im Wert von 1500 Franken gesponsert von UBS Ihre kompetente Bank für Eigenheimfinanzierungen.

Du kannst bis am Donnerstag, 06. Juni 2019, für deinen Favoriten abstimmen.

Hier gehts zu den Teilnahmebedingungen