Der Ätna auf Sizilien ist wieder ausgebrochen. Europas höchster Vulkan stiess eine grosse und dichte Aschewolke in den Himmel. (Archiv) © Keystone/AP/SALVATORE ALLEGRA

Der Vulkan Ätna auf Sizilien rumort auch am Dienstag weiter. In der Nacht wurden Dutzende Erdstösse gemeldet, der stärkste erreichte um 20.26 Uhr am Montag eine Stärke 4.