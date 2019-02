Der VW-Konzern verkauft weniger Autos. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/UWE MEINHOLD

Der Volkswagen-Konzern ist wegen geringerer Verkäufe in China und Amerika schwächer ins Jahr 2019 gestartet. Weltweit lieferte der Konzern im Januar 882 200 Fahrzeuge an seine Kunden aus – 1,8 Prozent weniger als im Januar 2018, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.