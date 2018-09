Der «New Beetle» war Ende der 90er Jahre entstanden und erinnerte von der Form an den ursprünglichen Käfer. In den ersten Jahren wurde er in den USA zu einem Hit – 1999 wurden dort mehr als 80’000 Stück verkauft.

Inzwischen hat der Absatz gelitten, auch weil amerikanische VW-Käufer bei Autos der Grösse eher Jetta oder Tiguan bevorzugen.

(SDA)