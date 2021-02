Ja, einmal musste Felix den Bissen wieder ausspucken, weil es absolut nicht schmeckte. Beim Cordon Bleu mit Nutella hört auch für ihn der Spass auf.

Aber alles auf Anfang: Felix und Morgen-Joe von den FM1-Wachmachern haben nach den verrücktesten Essenskombinationen gesucht und du hast darauf geantwortet. Drei der schrägsten Vorschläge haben sie getestet und ihre Geschmacksnerven dabei so richtig strapaziert.

1. Landjäger mit Fruchtjoghurt

FM1-Hörer Werner aus Wangs isst gerne Landjäger mit Joghurt, welches nach seinem Geschmack eine unschlagbare Kombination ist. Beides Lebensmittel, die es in jedem Skilager gibt in rauen Mengen gibt. Aber in Kombination? Felix und Morgen-Joe wollten es wissen und haben sogar zwei Varianten getestet - einmal Fruchtjoghurt und einmal die Naturvariante. Begeistert waren sie von der Kombi Landjäger und Fruchtjoghurt überhaupt nicht. «Das ist überhaupt nicht geil», so Morgen-Joe. Und Felix' Fazit: «Absolut hässlich.» Gnädiger fiel ihr Urteil über das Zusammenspiel mit dem Naturjoghurt aus - 8 von 10 möglichen Punkten.

2. Cordon Bleu mit Nutella

Stell dir vor, du nimmst ein deftiges Stück Fleisch und schmierst die braune Zuckerbombe drauf, wie bei einem Butterbrot. Ob das wohl schmeckt? Morgen-Joe hat es die Sprache verschlagen und Felix spuckt seinen Bissen wieder aus. «Mit dem Käse zusammen ist es einfach nur eklig», so Felix und Joe pflichtet ihm nickend bei. Leistung nicht erbracht, Eins, Setzen! FM1-Hörer Luca aus Wittenbach sieht das hingegen ganz anders. Für ihn ist das die beste Kombi überhaupt. Warum kann er uns aber auch nicht erklären.

3. Lachstoast mit Erdnussbutter und Konfitüre

Die einzige Essenskombination, bei der die beiden das Gesicht nicht verziehen. Vor dem ersten Biss noch etwas skeptisch ob der Kombi, entspannen sich nach dem ersten Bissen ihre Gesichtsmuskeln. «Das ist wirklich noch gut», sagt Morgen-Joe, beisst wieder von seinem Lachs-Erdnussbutter-Gonfi-Brötli genommen hat. Auch Felix ist begeistert und vergleicht das Sandwich vom Geschmack her mit einem fruchtigen Chutney. Joe schlägt FM1-Hörerin Janine aus Abtwil vor, ihre verrückte Essenskombination patentieren zu lassen - 10 von 10 möglichen Punkten.

Fazit

Nach einer etwas mässigen Vorspeise und einer wirklich hässlichen Hauptspeise konnte das Dessert unsere mutigen Gourmet-Wachmacher am Ende ihres Drei-Gänge-Menüs aus deinen Essenskombinationen noch richtig überzeugen.

(rhy)