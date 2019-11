Zum Frühstück ins Kino gehen ist schon nicht ganz alltäglich. Aber nicht nur deshalb ist FM1-Hörerin Sina aus Herisau nach dem Film ganz aus dem Häuschen: «Von oben hat es geregnet, von vorne kam das Wasser und den Schnee fand ich auch sehr schön.» Der Grund: Felix und sein Morgen-Team haben am Morgen früh in das neue 4DX-Kino im Cinedome Abtwil eingeladen.

«Es fühlt sich familiär an»

Die 70 glücklichen Gewinner, die Tickets fürs FM1-Wachmacher-Kino ergattern konnten, betreten in den frühen Morgenstunden das Cinedome in Abtwil. Mit verschlafenen Augen und einem breiten Lächeln rüsten sich die einen mit Gipfeli und Kaffee aus. «Es ist speziell am Morgen ins Kino zu gehen. Aber es ist eine schöne Atmosphäre, es fühlt sich familiär an», sagt FM1-Hörer Marco aus Chur. Er sei extra für den Kinobesuch um 04:50 Uhr aufgestanden.