Wäscherei in Kerzers FR wegen Brands evakuiert

Das Feuer, das in einer Wäscherei ausgebrochen war, richtete grossen Schachschaden an. © Kantonspolizei Freiburg

In einer Wäscherei in der Freiburger Gemeinde Kerzers ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Neun Personen wurden vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert. Es entstand laut Polizei grosser Sachschaden. Die Brandursache ist unklar.