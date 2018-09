Waffenexport-Gegner protestieren in Bern

Rund 250 Menschen haben am Dienstagabend in Bern an einer Spontankundgebung gegen die geplante Lockerung der Waffenexportverordnung demonstriert. (KEYSTONE/Anthony Anex) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

«Menschenrechte schützen, statt Kriege unterstützen»: Geschätzte 250 Menschen haben am späten Dienstagnachmitag in Bern gegen die vom Bundesrat geplanten Lockerungen der Regeln für Rüstungsexporte protestiert. An der Kundgebung nahmen vorwiegend junge Menschen teil.