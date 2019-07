Wahl zum Oberhaus des japanischen Parlaments begonnen

Laut Umfragen kann die Regierungskoalition des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Shinzo Abe (Mitte) mit einem klaren Sieg bei den Wahlen zum Oberhaus am Sonntag rechnen. © KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

In Japan hat am Sonntag die Wahl zu einem neuen Oberhaus begonnen. Gut die Hälfte der 245 Sitze in der Parlamentskammer sind neuzubesetzen.Umfragen zufolge kann Regierungschef Shinzo Abe seine Machtbasis wohl weiter vergrössern.