In Benin finden am heutigen Sonntag Parlamentswahlen statt, an denen erstmals seit Wiedereinführung des Mehrparteiensystems 1991 aber keine Oppositionsparteien teilnehmen werden. Die fünf Millionen Wahlberechtigten können nur zwischen zwei Parteien wählen.