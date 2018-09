Wahllokale in Schweden geöffnet

Parteianhänger der Schwedendemokraten in Stockholm. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/MAJA SUSLIN

In Schweden hat am Sonntagmorgen die Parlamentswahl begonnen. Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte können bis 20 Uhr ihre Stimme abgeben. Vor der Wahl deutete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen des sozialdemokratischen und des konservativen Blocks an.