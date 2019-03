Wahlsonntag in Appenzell Ausserrhoden

Die Gesamterneuerungs wahlen finden alle vier Jahre statt. Bei den Kantonsratswahlen dürfte es keine grösseren Verschiebungen geben, ausser vielleicht bei den Parteiunabhängigen, die sich zu einer Fraktion zusammengeschlossen haben und eine eigene Liste bilden. Würden sie Sitze dazu gewinnen, könnten sie die FDP als stärkste Fraktion ablösen.

In Herisau und Bühler werden die Gemeindepräsidenten Inge Schmid und Renzo Andreani herausgefordert. Jürg Engler will in Bühler Gemeindepräsident werden und in Herisau hat der Leiter der Bauberatungen und Baubewilligungen Ambitionen für das Präsidentenamt.

In Rehetobel kommt es zur Kampfwahl. Um den Sitz von Peter Bischoff, der sich nicht mehr zur Verfügung stellt, bewerben sich der Kaufmann Roland Screta, der Lehrer Urs Rohner und Bauverwalter Patrick Sieber.

Eine besondere Ausgangslage gibt es auch in Walzenhausen. Dort möchten zwei Neue – Karin Steingruber und Roger Mathys – in den Gemeinderat drängen, obwohl dort gar kein Sitz frei wird.

Hier informieren wir Euch in unserem Liveticker laufend zu den neusten Resultaten: