Wahlumfrage: AfD legt nach Protesten in Chemnitz zu

Teilnehmer an einer von rechten Gruppen organisierten Kundgebung in der deutschen Stadt Chemnitz. © KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

In Deutschland kann die rechtspopulistische AfD nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz und den anschliessenden Protesten in der Wählergunst zulegen. In einer Umfrage legt die Partei einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche zu und steht bei 15 Prozent.