Waldbrände in Sibirien breiten sich weiter aus

Eine Satellitenaufnahme der Waldbrände in der Region Irkutsk in Sibirien vom 1. August 2019. Insgesamt sind bereits mehr als 30'000 Quadratkilometer Fläche verbrannt. © KEYSTONE/AP Roscosmos Space Agency

Die verheerenden Brände in Sibirien breiten sich weiter aus. In den vergangenen Tagen hätten sich weitere Waldbrände auf einer Fläche von 680 Quadratkilometern vergrössert, meldete die Agentur Interfax am Mittwoch unter Berufung auf die Forstbehörden.