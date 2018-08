Waldbrand bei Berlin breitet sich weiter aus

Beim Feuer im Nordosten Deutschlands brannte eine Fläche so gross wie 400 Fussballfelder. © KEYSTONE/EPA/ALEXANDER BECHER

Ein grosser Waldbrand im Nordosten Deutschlands hat sich in der Nacht zum Freitag weiter ausgebreitet: Der Rauch zog am frühen Morgen auch nach Potsdam und Berlin, wie die Feuerwehr in beiden Städten mitteilte.