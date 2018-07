Waldbrand in Kalifornien breitet sich aus

Lösch-Helikopter versuchen das sogenannte Ferguson-Feuer in der Nähe des Yosemite-Nationalparks in Kalifornien zu löschen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP The Merced Sun-Star/ANDREW KUHN

Der Waldbrand in der Nähe des berühmten Yosemite-Nationalparks in Kalifornien hat sich weiter ausgebreitet. Das Feuer erstrecke sich nun über fast 10’000 Hektar – doppelt so viel wie vor drei Tagen, teilte das US-Landwirtschaftsministerium am Freitag (Ortszeit) mit.