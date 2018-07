Waldbrandgefahr: Feuerverbot in ersten Kantonen

Wer unvorsichtig feuert, kann so etwas verursachen: Waldbrand bei Faido TI im April 2017. (Archiv) © KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Wegen der grossen Trockenheit herrscht in etlichen Teilen der Schweiz Waldbrandgefahr. Im Tessin und in den Bündner Südtälern sind Feuer im Freien absolut verboten. Im Rest Graubündens ist Feuer im Wald und in Waldesnähe untersagt.