Wallis lässt zwei Wölfe abschiessen

Gibt es gemäss Walliser Regierung nicht mehr: Zwei Wölfe des Augstbord-Rudels in einem Foto vom November 2016. (Archiv) © KEYSTONE/GRUPPE WOLF SCHWEIZ GWS

Die Walliser Kantonsregierung lässt zwei Wölfe abschiessen. Staatsrat Jacques Melly ordnete am Donnerstag den Abschuss der Tiere im Val d’Anniviers und im Goms an. In den beiden Regionen gab es im Sommer 121 Schafsrisse.